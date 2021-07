L’Aifa approva il vaccino Moderna per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Foto: CDC/UnsplashDopo il recente parere positivo espresso dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), arriva anche dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’approvazione a estendere l’indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax, dell’azienda biotecnologica Moderna, per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni: sarà somministrato, come negli adulti, in due dosi, a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. Già utilizzato per le persone di età superiore ai 18 anni, secondo il Comitato tecnico scientifico di Aifa, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) Foto: CDC/UnsplashDopo il recente parere positivo espresso dall’Agenzia europea del farmaco (Ema), arriva anche dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’zione a estendere l’indicazione di utilizzo delSpikevax, dell’azienda biotecnologica, per la fascia di età tra i 12 e i 17: sarà somministrato, come negli adulti, in due dosi, a distanza di 28 giorni l’una dall’altra. Già utilizzato per le persone di età superiore ai 18, secondo il Comitato tecnico scientifico di Aifa, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza delanche per i ...

Agenzia_Ansa : L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostran… - SkyTG24 : Vaccino Covid, Aifa approva l'uso di Moderna per la fascia 12-17 anni - caselli_s : RT @Cartabellotta: Da #AIFA via libera al #vaccino #Moderna per fascia di età 12-17 anni - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostrano effi… - PharmaStar : AIFA approva l'utilizzo del vaccino Moderna per la fascia di età 12-17 anni -