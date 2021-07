L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il coronavirus di Moderna (Spikevax) anche agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Finora era autorizzato per la somministrazione solo a chi aveva almeno 18 Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021)per il(AIFA) haladelcontro il coronavirus di(Spikevax)tra i 12 e i 17. Finora eraper lasolo a chi aveva almeno 18

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - MariaMusto19 : RT @ilpost: L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti tra i 12 e i… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti tra i 12 e i… - marketingpmi : RT @ilpost: L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti tra i 12 e i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Agenzia Italiana L'Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti tra i 12 ei 17 anni Il Post