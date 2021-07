La visione geopolitica di Cavour per unire l’Italia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Camillo Benso di Cavour è ritenuto il personaggio politico decisivo per la creazione dell’Italia unita, il massimo stratega della fase conclusiva del Risorgimento che, nel giro di un biennio (dalla seconda guerra d’indipendenza del 1859 alla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861) pose termine a una divisione politica della penisola che proseguiva dai InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 luglio 2021) Camillo Benso diè ritenuto il personaggio politico decisivo per la creazione delunita, il massimo stratega della fase conclusiva del Risorgimento che, nel giro di un biennio (dalla seconda guerra d’indipendenza del 1859 alla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861) pose termine a una dipolitica della penisola che proseguiva dai InsideOver.

Advertising

PaoloBricco : RT @MBP1961: Il coraggio di parole chiare ?? come Marchionne @TEbhardt @PaoloBricco nel discorso Confessions of a Capital Junkie. L’automobi… - MBP1961 : Il coraggio di parole chiare ?? come Marchionne @TEbhardt @PaoloBricco nel discorso Confessions of a Capital Junkie.… - sg_post : RT @LorenzoTerm: 'Per la prima volta il doc. menziona apertamente la questione della stabilità nello stretto di Taiwan, unico doc. strateg… - Alice_DellEra : RT @El_ugolini: “Giappone e il Libro Bianco di Difesa: riflessioni sulla visione di Tokyo” Fra i temi trattati: - la delicata questione di… - akhetaton11 : RT @LorenzoTerm: 'Per la prima volta il doc. menziona apertamente la questione della stabilità nello stretto di Taiwan, unico doc. strateg… -