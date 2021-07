La (vera) ultima nuotata olimpica della Pellegrini? Finisce malissimo: clamoroso, squalificate (Di mercoledì 28 luglio 2021) No, quella di Federica Pellegrini della scorsa notte non è stata propriamente l'ultima "nuotata" olimpica della Divina. Già, perché Federica è tornata in vasca nel pomeriggio, poco prima delle 14, ore italiana, per la staffetta 4x200, ovviamente stile libero. E l'ultima nuotata è stata... stortissima. La staffetta delle azzurre è stata infatti squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Da par suo, Federica Pellegrini aveva nuotato in 1'56"81. In prima frazione ha nuotato Stefania Pirozzi 2'01"64, in seconda Anna Chiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) No, quella di Federicascorsa notte non è stata propriamente l'Divina. Già, perché Federica è tornata in vasca nel pomeriggio, poco prima delle 14, ore italiana, per la staffetta 4x200, ovviamente stile libero. E l'è stata... stortissima. La staffetta delle azzurre è stata infatti squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Da par suo, Federicaaveva nuotato in 1'56"81. In prima frazione ha nuotato Stefania Pirozzi 2'01"64, in seconda Anna Chiara ...

