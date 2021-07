La vaccinazione eterologa stimola meglio il sistema immunitario. Le conferme in nuovi studi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un vaccino a Rna dopo AstraZeneca fa produrre anticorpi sei volte più numerosi rispetto alla doppia dose di Pfizer. L’immunologo Cossarizza: “Può darsi che il vettore virale usato da AstraZeneca funzioni come adiuvante. Ma per ora è prematuro pensare a una terza dose mischiando i… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un vaccino a Rna dopo AstraZeneca fa produrre anticorpi sei volte più numerosi rispetto alla doppia dose di Pfizer. L’immunologo Cossarizza: “Può darsi che il vettore virale usato da AstraZeneca funzioni come adiuvante. Ma per ora è prematuro pensare a una terza dose mischiando i… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

StraNotizie : La vaccinazione eterologa stimola meglio il sistema immunitario. Le conferme in nuovi studi - wshaper : @Robi9915 Vaccinazione 'eterologa'? Mi are di capire che è l'unico caso in cui il secondo giro fa così - giulicast : Nuova conferma che la decisione dell‘ISS e del governo di consigliare la vaccinazione eterologa (1 dose AstraZeneka… - ArtemiosMilani : Aspetto a diventare #novax il giorno che ci diranno che la vaccinazione eterologa non serviva a un cazzo. Quindi tra settembre e ottobre. - vehemens : @GuidoCrosetto Mix Di Vaccini Due studi sulla mix di AZ e Pfizer dimostrano che la vaccinazione “eterologa” (che… -