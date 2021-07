La vaccinazione eterologa stimola meglio il sistema immunitario Le conferme in nuovi studi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le ricerche di Corea, Germania e Regno Unito dimostrano che un vaccino a Rna dopo AstraZeneca fa produrre anticorpi sei volte più numerosi rispetto alla doppia dose di Pfizer. L'immunologo Cossarizza: "Per ora però è prematuro pensare a una terza dose mischiando i vaccini"

Lo studio di Pfizer: terza dose probabile e 5 volte più efficace per i più fragili Bene anche la: 'Una seconda dose diversa aumenta di molto l'efficacia ed è garanzia di una ...E si schiera a favore della": "Una seconda dose diversa aumenta di molto l'efficacia ed è garanzia di una migliore immunizzazione". Poi la battuta sull'opportunità della terza ...Tokyo, 30 lug. (askanews) - Il governo giapponese, all'indomani del record di contagi Covid-19 registrato ieri a Tokyo e in tutto il paese, dovrebbe comunicare l'allargamento dello stato d'emergenza a ...Presidi concordi sulla necessità di vaccinare i docenti. In Riviera la quota di chi ha fatto due dosi è comunque alta ...