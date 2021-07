La vaccinazione eterologa stimola meglio il sistema immunitario. Le conferme in nuovi studi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le ricerche di Corea, Germania e Regno Unito dimostrano che un vaccino a Rna dopo AstraZeneca fa produrre anticorpi sei volte più numerosi rispetto alla doppia dose di Pfizer. L'immunologo Cossarizza: "Per ora però è prematuro pensare a una terza dose mischiando i vaccini" Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le ricerche di Corea, Germania e Regno Unito dimostrano che un vaccino a Rna dopo AstraZeneca fa produrre anticorpi sei volte più numerosi rispetto alla doppia dose di Pfizer. L'immunologo Cossarizza: "Per ora però è prematuro pensare a una terza dose mischiando i vaccini"

