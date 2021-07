La sorella di Cristiano Ronaldo finisce in ospedale positiva al covid 19 (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questo è l’ultimo post che avrei voluto fare ho cercato di non farlo in questi giorni, ma siccome le notizie viaggiano veloci, e per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei, condividerò con voi la verità” ha scritto Katia Aveiro sui social. La sorella di Cristiano Ronaldo ha postato ieri questa foto dall’ospedale dove è stata ricoverata a causa del covid 19. Lei che mesi fa aveva detto che il virus non le faceva paura e aveva preso sottogamba quanto stava accadendo nel mondo. Così sotto gamba da non essersi neppure vaccinata, come lei stessa racconta: “Sono stato beccata. Accidenti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questo è l’ultimo post che avrei voluto fare ho cercato di non farlo in questi giorni, ma siccome le notizie viaggiano veloci, e per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei, condividerò con voi la verità” ha scritto Katia Aveiro sui social. Ladiha postato ieri questa foto dall’dove è stata ricoverata a causa del19. Lei che mesi fa aveva detto che il virus non le faceva paura e aveva preso sottogamba quanto stava accadendo nel mondo. Così sotto gamba da non essersi neppure vaccinata, come lei stessa racconta: “Sono stato beccata. Accidenti, ...

