La Slovenia riconosce il dialetto istroveneto | è un bene culturale

La Slovenia riconosce il dialetto istro-veneto come bene culturale

La strada per questo traguardo è iniziata con una mozione presentata nel 2015 dal consigliere Roberto Battelli , che al tempo era deputato italiano alla Camera di. Il passo successivo è ...... dopo che il Governo di Lubiana ha diffuso la notizia, rilanciata dall'Unione Italiana, organizzazione rappresentativa degli italiani die Croazia, che il dialetto istroveneto è stato ...Un doppio appello arriva dal senatore Barboni e dal Comites: il Governo si adoperi per riconoscere anche il green pass sammarinese e dei Paesi "sputnik" ...La Slovenia ha inasprito le regole per l'ingresso nel Paese dall'estero senza quarantena, imponendo a chi arriva, indipendentemente dal Paese di partenza, di essere in possesso di ...