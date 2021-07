La sindrome di Tokyo | le stelle dello sport ' schiacciate' da pressione e aspettative

Advertising

PalermoToday : La sindrome di Tokyo: le stelle dello sport 'schiacciati' da pressione e aspettative - romatoday : La sindrome di Tokyo: le stelle dello sport 'schiacciati' da pressione e aspettative - guidoolimpio : -

Ultime Notizie dalla rete : sindrome Tokyo

Today.it

Dopo Naomi Osaka, eliminata a sorpresa, e Simone Biles, che ha denunciato demoni nella testa dopo il ritiro nella gara di ginnastica, si lamenta anche Federico Burdisso, di bronzo nei 200 farfalla: '...Le Olimpiadi disono iniziate nel migliore dei modi per l'Italia, che ha portato subito in finale due suoi ... Gigi ha due fratelli, uno dei quali affetto dalladi Down, che non ha mai ...Dopo Naomi Osaka, eliminata a sorpresa, e Simone Biles, che ha denunciato demoni nella testa dopo il ritiro nella gara di ginnastica, si lamenta anche Federico Burdisso, di bronzo nei 200 farfalla: "L ...Non un errore, non una gara banalmente sottotono, qualcosa di più di una delusione, un fallimento epocale, un crollo, una ...