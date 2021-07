La senatrice Sudano lascia Renzi e si trasferisce nella Lega (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora che anche l'ultimo tentativo di indurre in lei un ripensamento s'è rivelato vano, manca solo l'ufficialità. Che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con una conferenza stampa in grande stile. E a quel punto la notizia sarà confermata: Valeria Sudano, senatrice di Italia viva, passerà con la Lega. A nulla sono serviti gli ultimi colloqui avuti col capogruppo Davide Faraone, siciliano come lei. A nulla, a quanto pare, è valsa anche la chiacchierata con Matteo Renzi. Avvocato classe '75, la Sudano proviene da una famiglia di radicata fede democristiana nel capoluogo etneo. Democristiano è stato suo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora che anche l'ultimo tentativo di indurre in lei un ripensamento s'è rivelato vano, manca solo l'ufficialità. Che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con una conferenza stampa in grande stile. E a quel punto la notizia sarà confermata: Valeriadi Italia viva, passerà con la. A nulla sono serviti gli ultimi colloqui avuti col capogruppo Davide Faraone, siciliano come lei. A nulla, a quanto pare, è valsa anche la chiacchierata con Matteo. Avvocato classe '75, laproviene da una famiglia di radicata fede democristiana nel capoluogo etneo. Democristiano è stato suo ...

Advertising

ilfoglio_it : La senatrice Sudano lascia Renzi e si trasferisce nella Lega. Insieme a lei, eletta col Pd nel 2018, dovrebbe passa… - enricomontibell : RT @uzupetru: In Sicilia scappano da #italiaviva partito ormai estinto! ??#WWF la senatrice #sudano e il consigliere #sammartino pronti a… - Caffe_Graziella : RT @barbagallo001: Complimenti al #centrodestra siciliano per l'acquisizione dell'on. Luca #Sammartino. Serve coraggio per passare dal #cen… - CCKKI : RT @barbagallo001: Complimenti al #centrodestra siciliano per l'acquisizione dell'on. Luca #Sammartino. Serve coraggio per passare dal #cen… - barbagallo001 : Complimenti al #centrodestra siciliano per l'acquisizione dell'on. Luca #Sammartino. Serve coraggio per passare dal… -