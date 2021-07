La Roma vuole rinforzare l'attacco: prende quota l'ipotesi Shomurodov (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il preferito, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', resta Sardar Azmoun: sull'iraniano dello Zenit c'è anche il Bayer Leverkusen, e proprio questo dettaglio rischia di complicare il ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il preferito, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', resta Sardar Azmoun: sull'iraniano dello Zenit c'è anche il Bayer Leverkusen, e proprio questo dettaglio rischia di complicare il ...

Advertising

BeaLorenzin : Dichiarazioni ambigue per chi ambisce a guidare una città e il suo territorio, per chi vuole fare il sindaco ed ese… - ilriformista : 'Di fronte a questa confusione figuriamoci se io posso fare degli appelli. Non posso imporre ad una persona di inoc… - Pontifex_it : “Io sono con te tutti i giorni” sono le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in que… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Mourinho sfida il #Porto e aspetta rinforzi ?? Oltre a #Vina e #Xhaka ?? Lo #SpecialOne vuole un terzo attaccante: ec… - MATTE1973S : RT @GiancarloDeRisi: #Lamorgese batti un colpo. Questa nave norvegese non può agire come vuole. E tu non puoi fare velate minacce ai #NoVax… -