La Regione finanzia i progetti di ricerca Covid del Mario Negri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in sede di Assestamento al Bilancio 2021-2023, un ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta a sostenere, con le adeguate risorse finanziarie, i progetti di ricerca Covid correlati sviluppati dall’Istituto Mario Negri diretto da Giuseppe Remuzzi. A motivare la scelta dell’Aula ci ha pensato il proponente dell’iniziativa e capogruppo della Lega, il bergamasco Roberto Anelli: “L’Istituto Mario Negri, sin dall’inizio della pandemia, si è impegnato in prima linea su diversi fronti: dalle unità di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in sede di Assestamento al Bilancio 2021-2023, un ordine del giorno con il quale si impegna la Giunta a sostenere, con le adeguate risorserie, idicorrelati sviluppati dall’Istitutodiretto da Giuseppe Remuzzi. A motivare la scelta dell’Aula ci ha pensato il proponente dell’iniziativa e capogruppo della Lega, il bergamasco Roberto Anelli: “L’Istituto, sin dall’inizio della pandemia, si è impegnato in prima linea su diversi fronti: dalle unità di ...

