La regina Elisabetta ‘punisce’ così Harry e Meghan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dodici giorni per Louis, terzogenito del principe William e Kate Middleton e due mesi per Lilibet, secondogenita del principe Harry e Meghan Markle. L’atto ufficiale riportato sul sito Royal U.K che mostra gli eredi al trono in linea di successione è diventato oggetto di attenzione da parte dei tabloid britannici. Perché? Per la tempistica con la quale è comparsa Lilibet. È vero che prima di lei ci sono Carlo, William, George, Charlotte, Louis e suo fratello Archie, quindi non era proprio questione di massima priorità. Ma secondo i rumors sarebbe stata una mossa per far stare in attesa Harry e Meghan. Linea di successione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dodici giorni per Louis, terzogenito del principe William e Kate Middleton e due mesi per Lilibet, secondogenita del principeMarkle. L’atto ufficiale riportato sul sito Royal U.K che mostra gli eredi al trono in linea di successione è diventato oggetto di attenzione da parte dei tabloid britannici. Perché? Per la tempistica con la quale è comparsa Lilibet. È vero che prima di lei ci sono Carlo, William, George, Charlotte, Louis e suo fratello Archie, quindi non era proprio questione di massima priorità. Ma secondo i rumors sarebbe stata una mossa per far stare in attesa. Linea di successione ...

Grosotto, la regina Elisabetta ringrazia il sindaco

