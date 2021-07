La nuova grande sfida di Federica Pellegrini comincia ora (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sorridere nuotando una finale olimpica. "Non ve ne siete accorti?" ci chiede Federica Pellegrini dopo il settimo posto nei 200 stile libero, alla fine della sua quinta finale olimpica, al traguardo del suo percorso sportivo e con tutta la vita davanti. I nuotatori, laggiù nella solitudine di una corsia, domano i pensieri nei modi più svariati. Negli anni abbiamo ascoltato le storie di chi canta canzoni, di chi si esibisce in scioglilingua, di chi risolve teoremi matematici, perfino di chi, alla Woody Allen in "Manhattan", elenca le cose per cui vale la pena vivere. Si regge meglio la tensione, si affrontano quei demoni per cui Simone Biles ha abbandonato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sorridere nuotando una finale olimpica. "Non ve ne siete accorti?" ci chiededopo il settimo posto nei 200 stile libero, alla fine della sua quinta finale olimpica, al traguardo del suo percorso sportivo e con tutta la vita davanti. I nuotatori, laggiù nella solitudine di una corsia, domano i pensieri nei modi più svariati. Negli anni abbiamo ascoltato le storie di chi canta canzoni, di chi si esibisce in scioglilingua, di chi risolve teoremi matematici, perfino di chi, alla Woody Allen in "Manhattan", elenca le cose per cui vale la pena vivere. Si regge meglio la tensione, si affrontano quei demoni per cui Simone Biles ha abbandonato ...

La nuova grande sfida di Federica Pellegrini comincia ora La sua quinta finale olimpica si chiude con il settimo posto e una domanda: "E ora?". Raggiunto il traguardo del suo percorso sportivo, ora la Divina ha tutta la vita davanti: la commissione atleti al ...

