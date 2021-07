La nostalgia di Charlène di Monaco | che dal Sudafrica ripensa alle nozze con Alberto

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La nostalgia di Charlène di Monaco per i figli e il marito si fa sempre più intensa. La principessa, che sta proseguendo in Sudafrica la convalescenza dopo l’operazione alla testa subita lo scorso giugno, ha postato su Instagram il video della sua «cara amica» Alouise che canta una canzone per lei speciale. Si tratta di My Hele Hart del gruppo sudafricano Romanz, brano che ha accompagnato lei e Alberto nel giorno del loro matrimonio, il 2 luglio 2011. «Charlene, questo è per te, fin da Pretoria», ha detto Alouise prima di imbracciare le chitarra e iniziare a cantare. Un dolce pensiero, a cui la principessa ha risposto: «Mia cara amica, grazie per aver ricordato la canzone del nostro matrimonio. Con tutto il mio cuore».