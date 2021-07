La mossa di New York | cittadini pagati per vaccinarsi | 100 dollari alla prima somministrazione Casi in risalita

(Di mercoledì 28 luglio 2021) A partire da venerdì prossimo Newpagherà i suoipercontro il Covid. Insiemeiniezione si riceveranno 100in forma di carta di debito prepagata. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio su twitter e l’iniziativa è tesa ad aumentare la quota di popolazione immunizzata nella città statunitense. STARTING FRIDAY: Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100. It’s that simple. ?? https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S — NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 28, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mossa New

Il Fatto Quotidiano

'The Great Sadness of Ben Affleck', titolava Naomi Fry sulYorker , ' Help! I think I'm turning ... Con unaun po' da teenager, ha infilato l'immagine all'interno di una gallery di foto in ...IlYork Times ha inoltre puntato il dito contro il fatto che Jordan abbia in passato equiparato ... Certo: la Pelosi ha giustificato la suasenza precedenti, sostenendo che anche i fatti del ...A partire da venerdì prossimo New York pagherà i suoi cittadini per vaccinarsi contro il Covid. Insieme alla prima iniezione si riceveranno 100 dollari in forma di carta di debito prepagata. Lo ha ann ...Il 29 luglio a partire dalle ore 16.00 la New Dreams scenderà in “campo”, giocando in spiaggia, un quadrangolare di Beach Soccer a Cervia, presso il Bagno bleck 2.10 del Grand Hotel.