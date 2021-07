La morte di Libero de Rienzo sotto la lente | arrestato pusher che gli avrebbe venduto eroina

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Da giorni ormai si parla delladide. In molti lo hanno semplicemente pianto stringendosi intorno alla sua famiglia, alla sua amata moglie e ai suoi amici, altri ancora hanno iniziato a scavare nella sua vita rivelando presunti dettagli sulla sua. Le polemiche non sono né in un senso e né nell’altro, fatto sta che oggi si torna a parlare di lui perché è statoilche glil’trovata nella sua casa romana. Secondo quanto riporta la stampa, l’attore morto nella sua abitazione ...

Arrestato lo spacciatore che ha ceduto l'ultima dose di eroina aDe Rienzo il pomeriggio di mercoledì 14 luglio, poche ore prima della sua. MortoDe Rienzo, l'aneddoto sul set di "Smetto quando voglio 2" Oggi, 28 luglio il G. I. P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il ...Appartengo più allache alla vita . Uaa! Chiedo umilmente venia a tutti i presenti e pure ... Sono stressato, per favore, datemi un po' di tregua!!! Voglio il pomeriggio, come dà diritto ...Si racconta a posteriori della sua amarezza per gli ostacoli, vissuti come un tradimento, che avevano interrotto la sua sperimentazione, della decisione di lasciare il posto di primario pneumologo al ...Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver venduto eroina all’attore Libero De Rienzo, morto improvvisamente a 44 anni lo scorso 15 luglio.