"La mia fidanzata è lei". Alice Bellandi si dichiara e vince la medaglia del cuore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre le sue colleghe Odette Giuffrida e Maria Centracchio hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Tokyo 2020, rispettivamente nei 52 e 63 kg, la judoka Alice Bellandi non ce l'ha fatta. Ma ha sorpreso col cuore gran parte degli italiani grazie al suo coming out. In attesa di gareggiare nella categoria 70 kg, la 22enne ha rilasciato un'intervista rivelatrice a la Repubblica parlando anche della fidanzata. In realtà per chi già la seguiva su Instagram prima delle Olimpiadi non si tratta di una novità. Alice Bellandi e la sua bella ragazza pubblicavano da tempo ...

