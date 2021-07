La Lazio pareggia col Padova, Sarri: "Non si può difendere così" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico toscano non le ha mandate a dire ai suoi giocatori durante i 90 minuti di gioco, contraddistinti da un campo reso pesante dalla fitta pioggia ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico toscano non le ha mandate a dire ai suoi giocatori durante i 90 minuti di gioco, contraddistinti da un campo reso pesante dalla fitta pioggia ...

