La Gran Bretagna respira: contagi in calo per il settimo giorno consecutivo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il peggio sembra essere alle spalle, anche se questa variazioni sulle cifre dei contagi non danno tranquillità. Dopo lo scoppio della variante Delta, che per settimane ha colpito il Regno Unito, da un ...

Noiconsalvini : PROF. ALBERTO #ZANGRILLO: “CROLLO CONTAGI IN GRAN BRETAGNA, BUONA NOTIZIA IGNORATA” - Adnkronos : Covid, in #GranBretagna contagi in calo per sesto giorno consecutivo. - lofioramonti : Gli inglesi (governo conservatore) introducono una tassa sulle merendine, suffragata da dati scientifici, per finan… - danygin74 : RT @GuidoDeMartini: ???? AVEVANO DETTO: DOPO IL 19 LUGLIO (“FREEDOM DAY”) SARÀ UNA CATASTROFE ???? ?? INVECE ?? In Gran Bretagna, contagi più che… - antbar12 : @veronica_rosset @A_NMorelli Le mutazioni le creano le vaccinazioni in tempo di epidemia. Vedi Israele, Gran Bretagna ed altri paesi -