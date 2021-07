La finta dichiarazione di Gad Lerner in difesa di Travaglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Che Mario Draghi abbia un profilo tecnocratico-padronale è all’evidenza di tutti. E risalta nello zelo degli adulatori di ogni risma che si fingono indignati con Marco Tavaglio. Li ringrazio perché oggi mi fanno sentire ancora più contento di scrivere sul Fatto quotidiano”. Firmato: Gad Lerner. Solo che la firma è falsa. Anche se Gad la conferma. Falsa. Punto. Da metterci la mano sul fuoco. Perché succederà anche a lui, talora, di non capire qualcosa, e infatti nessuno qui lo nega, ma un cazzo fino a questo punto manco a Scanzi. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Che Mario Draghi abbia un profilo tecnocratico-padronale è all’evidenza di tutti. E risalta nello zelo degli adulatori di ogni risma che si fingono indignati con Marco Tavaglio. Li ringrazio perché oggi mi fanno sentire ancora più contento di scrivere sul Fatto quotidiano”. Firmato: Gad. Solo che la firma è falsa. Anche se Gad la conferma. Falsa. Punto. Da metterci la mano sul fuoco. Perché succederà anche a lui, talora, di non capire qualcosa, e infatti nessuno qui lo nega, ma un cazzo fino a questo punto manco a Scanzi.

HubertBrowns : @andiamoviaora Faranno finta di niente e tireranno dritti(vedi dichiarazione draghi)fino a che non saranno sommersi… - danilotwtts : @pdnetwork @LiaQuartapelle Fossi in voi non l'avrei pubblicata questa dichiarazione, avrei fatto finta di niente e… - Pittanza : Il bello di questa (importante) dichiarazione è che fa palesare tutti coloro che non sanno cosa sia un'iperbole, un… - sconticchio : @MMmarco0 È chiaro che non possiamo far finta di nulla … questa pandemia che è in tutto il mondo non è una bella co… - armandazzo : @rebaf136 @MarcoCantamessa @ardigiorgio @FPanunzi un circo Oltre alla finta mediazione giornalistica nel 2021 ancor… -