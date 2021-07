La Difesa tra Italia e Corea del Sud. Ecco le opportunità per l’industria italiana (Di mercoledì 28 luglio 2021) “È mia intenzione contribuire a rafforzare le ottime relazioni di amicizia che contraddistinguono storicamente i nostri Paesi e favorire lo sviluppo di ogni possibile forma di cooperazione industriale della Difesa nei settori di mutuo interesse”. Parola di Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, che questa mattina ha avuto un “lungo e amichevole” colloquio con Wook Suh, omologo della Corea del Sud. Focus principale sui rapporti industriali, vista la recente entrata in vigore, lo scorso 9 giugno, dell’accordo governativo sulla cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della Difesa, sottoscritto a Roma nel 2018. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 luglio 2021) “È mia intenzione contribuire a rafforzare le ottime relazioni di amicizia che contraddistinguono storicamente i nostri Paesi e favorire lo sviluppo di ogni possibile forma di cooperazione industriale dellanei settori di mutuo interesse”. Parola di Lorenzo Guerini, ministro della, che questa mattina ha avuto un “lungo e amichevole” colloquio con Wook Suh, omologo delladel Sud. Focus principale sui rapporti industriali, vista la recente entrata in vigore, lo scorso 9 giugno, dell’accordo governativo sulla cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della, sottoscritto a Roma nel 2018. ...

