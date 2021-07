La crisi di Voghera da centro industriale a feudo delle destre (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lavoro precario «sotto ricatto», ‘ndrangheta e gioco d’azzardo, emarginazione, politici indagati, sicurezza, revisionismo, sfratti e denatalità: l’ex città operaia di Voghera sarebbe materia di studio per la sociologia. E forse non è un caso che proprio qui, tra il Po e gli appennini a metà strada fra Milano e Genova, l’assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici si permettesse di girare con la Beretta pronta a sparare che ha ucciso Youns El Boussettaoui, la sera del 20 luglio. L’episodio sembra il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lavoro precario «sotto ricatto», ‘ndrangheta e gioco d’azzardo, emarginazione, politici indagati, sicurezza, revisionismo, sfratti e denatalità: l’ex città operaia disarebbe materia di studio per la sociologia. E forse non è un caso che proprio qui, tra il Po e gli appennini a metà strada fra Milano e Genova, l’assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici si permettesse di girare con la Beretta pronta a sparare che ha ucciso Youns El Boussettaoui, la sera del 20 luglio. L’episodio sembra il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : crisi Voghera Che cos'è una dittatura (una vera) ...a Firenze e l'altra a cui hanno partecipato in tantissim3 alla manifestazione organizzata a Voghera ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...

Utoya, luogo di memoria della "nuova Europa"? Ci ho ripensato nei giorni scorsi in seguito ai fatti di Voghera (per uno strano scherzo del ... e forse, auspicabilmente, interculturale, ora quella visione è fortemente in crisi (a me pare sul punto ...

Omicidio di Voghera, Saviano contro la Lega: “Difendere un presunto assassino è un comportamento da… Il Fatto Quotidiano La crisi dei media va governata L'industria italiana dei media vive momenti difficili ma questo «conferma non solo la fragilità della nostra industria culturale, ma segnala probabilmente anche un vuoto di politica industriale da col ...

Omicidio di Voghera, armarsi non è un diritto La giustizia "fai da te" sembra ammiccare alle paure diffuse nella società ma in fondo è una resa davanti alla sfida di ricostruire le ...

