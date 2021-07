La coppia dell’estate JLo e Ben Affleck manda in delirio Capri (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Capri è arrivata anche la coppia dell'estate 2021, sicuramente la più chiacchierata e ricercata dai paparazzi: Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due hanno scelto anche l'isola italiana per la loro fuga d'amore che va avanti da giorni. Una coppia che si è ritrovata dopo 17 anni e che da poco è uscita allo scoperto mandando tutti in delirio. Prima le vacanze a Saint Tropez, con tanto di bacio "pubblico", poi la tappa a Montecarlo, e ora Capri, dove JLo e Ben sono arrivati a bordo del lussuoso yacht "Valerie" di 85 m, ancorato nella baia di Marina Piccola davanti ai ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aè arrivata anche ladell'estate 2021, sicuramente la più chiacchierata e ricercata dai paparazzi: Jennifer Lopez e Ben. I due hanno scelto anche l'isola italiana per la loro fuga d'amore che va avanti da giorni. Unache si è ritrovata dopo 17 anni e che da poco è uscita allo scopertondo tutti in. Prima le vacanze a Saint Tropez, con tanto di bacio "pubblico", poi la tappa a Montecarlo, e ora, dove JLo e Ben sono arrivati a bordo del lussuoso yacht "Valerie" di 85 m, ancorato nella baia di Marina Piccola davanti ai ...

