La campana Irma Testa nella storia | sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile

Irma Testa è nella storia: sarà sua la prima medaglia olimpica azzurra del pugilato femminile. La 23enne campana ha battuto nei quarti del torneo dei pesi piuma (57 kg) la canadese Caroline Veyre e adesso è in semifinale. La semifinale si disputerà sabato alle 6,39 ora italiana. La Testa si troverà di fronte la filippina Nesthy Petecio. In caso di sconfitta sarà bronzo altrimenti la finale è in programma per martedì 3 agosto.

Coninews : Ancora una bella vittoria di Irma Testa. ???? A #Tokyo2020 la pugile campana ha sconfitto 5-0 ai punti l’irlandese M… - Coninews : Inizio brillante per Irma Testa. La pugile campana in gara nei 57 kg supera Liudmila Vorontsova nel suo primo match… - napolista : La 23enne è in semifinale. Sabato affronterà la filippina Petecio. In caso di sconfitta sarà bronzo. «Dedico il ris… - drunkside41 : Finalmente qualche medaglia campana: Marco Di Costanzo nel quattro senza, più da assegnare ma già sicure Luca Curat… - gcrussonap : RT @Coninews: Ancora una bella vittoria di Irma Testa. ???? A #Tokyo2020 la pugile campana ha sconfitto 5-0 ai punti l’irlandese Michaela Wa… -