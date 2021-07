La bufala dei tamponi ritirati perché non distinguono il Covid dall’influenza spopola sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) La falsa notizia sui tamponi che scambierebbero i virus influenzali per virus Covid che sta girando sui test PRC (ovvero i tamponi nasofaringei) è stata già chiarita ma continua a girare sui social, soprattutto in lingua inglese. Partiamo dal principio: i CDC sono i Centers for Disease Control and Prevention, ovvero Centri per il Controllo e la Gestione delle Malattie. Il comunicato stampa dei CDC americano è stato manipolato – ovvero ne sono stati estratti gli stralci che servivano allo scopo – per creare una bufala tamponi Covid influenza ad hoc che fa e continuerà a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) La falsa notizia suiche scambierebbero i virus influenzali per virusche sta girando sui test PRC (ovvero inasofaringei) è stata già chiarita ma continua a girare sui, soprattutto in lingua inglese. Partiamo dal principio: i CDC sono i Centers for Disease Control and Prevention, ovvero Centri per il Controllo e la Gestione delle Malattie. Il comunicato stampa dei CDC americano è stato manipolato – ovvero ne sono stati estratti gli stralci che servivano allo scopo – per creare unainfluenza ad hoc che fa e continuerà a ...

