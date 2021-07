La Bermuda Gold Cup tornerà nel 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli organizzatori del torneo di match raceCup del RoyalYacht Club sono spiacenti di annunciare che la regata del 2021 non si terrà. La regata, un evento del World Match Racing Tour, era stata programmata per la fine di settembre, ma sarà riprogrammata per il prossimo anno in una data da annunciare. Perché salga laCup? L’anno scorso il RoyalYacht Club ha ospitato laCup e l’Open Match Racing World Championship in mezzo alla pandemia globale, ma i suoi continui effetti hanno reso difficile assicurare la ...