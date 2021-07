L’ Italia cade contro l’Australia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la bella e convincente vittoria contro la Germania, l’Italia cade contro l’Australia per 86-83 nella seconda partita del gruppo B del torneo olimpico di Tokyo. A questo puntoper gli azzurri sarà decisiva l’ultima contro la Nigeria sabato 31 luglio. : cosa è accaduto? Gli azzurri non iniziano benissimo per via della bravura degli australiani sotto canestro, ma grazie ad un superlativo Simone Fontecchio riesce a chiudere il primo quarto sul 25-25. L’equilibrio regna anche nel secondo periodo: i canguri provano la fuga con la velocità di Mills e le triple di Joe Ingles, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la bella e convincente vittoriala Germania, l’per 86-83 nella seconda partita del gruppo B del torneo olimpico di Tokyo. A questo puntoper gli azzurri sarà decisiva l’ultimala Nigeria sabato 31 luglio. : cosa è accaduto? Gli azzurri non iniziano benissimo per via della bravura degli australiani sotto canestro, ma grazie ad un superlativo Simone Fontecchio riesce a chiudere il primo quarto sul 25-25. L’equilibrio regna anche nel secondo periodo: i canguri provano la fuga con la velocità di Mills e le triple di Joe Ingles, ma ...

Advertising

Eurosport_IT : CUORE AZZURRO! PAREGGIO IN RIMONTA ??????????? Da 6-2 a 6-6 per il Settebello: l'Italia non cade contro la Grecia ????????… - Agenzia_Italia : Il cuore non basta, l'Italbasket cade con l'Australia 86-83 - sportmediaset : Tokyo 2020, #basket: l'Italia cade contro l'Australia. #SportMediaset - patriotmt82 : RT @Mirandola59: Mantova sotto choc, è morto De Donno! Come al solito chi si distingue per merito e spirito di servizio, in Italia, non sol… - Mirandola59 : Mantova sotto choc, è morto De Donno! Come al solito chi si distingue per merito e spirito di servizio, in Italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia cade Il cuore non basta, l'Italbasket cade con l'Australia 86 - 83 Sembra incepparsi per un attimo l'attacco tricolore, ma con la grinta difensiva di Pajola e la spregiudicatezza di Polonara e Fontecchio, l'Italia ricuce nuovamente lo svantaggio restando in partita. ...

Azioni Tim in rialzo: trimestrale e Antitrust in focus ... tutti i dati della trimestrale Il titolo Telecom Italia scambia in territorio positivo alle ore 10. Cade, quindi, il provvedimento cautelare avviato dall' Agcom poiché le misure previste dalle due ...

Tokyo 2020, basket: l'Italia cade contro l'Australia - Sportmediaset Sport Mediaset Cade alla Grotta Azzurra, anche i sommozzatori in azione per soccorrere una signora ANCONA - Momenti di grande apprensione con i vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 11 ad Ancona, zona grotta Azzurra, per una persona infortunata dopo una ...

Il cuore non basta, l'Italbasket cade con l'Australia 86-83 AGI - Dopo l'esordio vincente contro la Germania, l'Italia del basket si arrende alla temibile Australia nella seconda giornata del girone B, perdendo 86-83. Una grande prova di carattere non basta ag ...

Sembra incepparsi per un attimo l'attacco tricolore, ma con la grinta difensiva di Pajola e la spregiudicatezza di Polonara e Fontecchio, l'ricuce nuovamente lo svantaggio restando in partita. ...... tutti i dati della trimestrale Il titolo Telecomscambia in territorio positivo alle ore 10., quindi, il provvedimento cautelare avviato dall' Agcom poiché le misure previste dalle due ...ANCONA - Momenti di grande apprensione con i vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 11 ad Ancona, zona grotta Azzurra, per una persona infortunata dopo una ...AGI - Dopo l'esordio vincente contro la Germania, l'Italia del basket si arrende alla temibile Australia nella seconda giornata del girone B, perdendo 86-83. Una grande prova di carattere non basta ag ...