King Richard: Will Smith nel trailer del film sul padre di Venus e Serena Williams (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il trailer di King Richard regala le prime scene del film in arrivo il 19 novembre con star Will Smith nel ruolo del padre di Venus e Serena Williams. King Richard, il film con star Will Smith, ha ora un trailer in attesa del debutto nelle sale americane e su HBO Max previsto per il 19 novembre. Nel video si vede l'uomo che si accorge del talento nel tennis delle figlie Venus e Serena ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildiregala le prime scene delin arrivo il 19 novembre con starnel ruolo deldiiams., ilcon star, ha ora unin attesa del debutto nelle sale americane e su HBO Max previsto per il 19 novembre. Nel video si vede l'uomo che si accorge del talento nel tennis delle figlie...

Think_movies : “Una Famiglia Vincente – King Richard”: Will Smith è Richard Williams padre delle celebri tenniste nel Trailer Uffi… - SimonaCroisette : RT @WarnerBrosIta: Will Smith è il protagonista di Una Famiglia Vincente - King Richard. Basato sull'emozionante storia vera dell'allenato… - WarnerBrosIta : Will Smith è il protagonista di Una Famiglia Vincente - King Richard. Basato sull'emozionante storia vera dell'all… - DrApocalypse : #KingRichard, Will Smith è il padre delle sorelle Williams nel biopic ufficiale - il trailer italiano, video - MTartaglini : @Whitefa01114631 @ProfCampagna Esatto, poi ci sono libri che restano più noiosi e pesanti da leggere ma alla fine q… -