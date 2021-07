Katia Aveiro | la sorella di Cristiano Ronaldo ricoverata con polmonite da Covid | “Il vaccino non l’ho fatto | ma ora questo è quello che mi interessa meno”

(Di mercoledì 28 luglio 2021), la44enne di, è in ospedale da venerdì scorso a causa di unada. La donna non era vaccinata ed è risultata positiva al coronavirus lo scorso 17 luglio e ora, dal letto dell’ospedale di Funchal, la capitale dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo, dove èe intubata, ha deciso di rompere il silenzio raccontando in un accorato post su Instagram come sono andate le cose “per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei”. “Sono stata in isolamento domiciliare, con pochi ...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da, sorella di Cristiano Ronaldo , è stata ricoverata in ospedale per Covid 19. È stata la stessaad annunciarlo sui social con un lungo messaggio su Instagram. La cantante ha ...La foto dall'ospedale postata da Katia Aveiro non evita il putiferio. Qualche tempo fa aveva definito la pandemia la più grande frode mai vista.Sorella Ronaldo ricoverata per polmonite da Covid: il suo messaggio. Le sue condizioni sono in miglioramento Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è in ospedale in Portogallo a Madeira per Covid ...