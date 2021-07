Kanye West si è rinchiuso da giorni nello stadio di Atlanta: ecco perché (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da diversi giorni ormai, il rapper Kanye West si è rinchiuso nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. Il motivo? Ha deciso di rimettersi a lavorare senza sosta, giorno e notte, proprio lì, nei locali interni allo stadio, al suo nuovo album Donda. Si tratta del suo decimo disco che dovrebbe in teoria uscire il prossimo 6 agosto. In teoria, appunto, perché, come riferiscono diversi media americani, la data potrebbe non essere rispettata: tutto dipende dalle decisioni e dalla volontà di West. L’uscita di Donda, dal nome della madre morta nel 2007, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da diversiormai, il rappersi ènel Mercedes-Benz Stadium di, in Georgia. Il motivo? Ha deciso di rimettersi a lavorare senza sosta, giorno e notte, proprio lì, nei locali interni allo, al suo nuovo album Donda. Si tratta del suo decimo disco che dovrebbe in teoria uscire il prossimo 6 agosto. In teoria, appunto,, come riferiscono diversi media americani, la data potrebbe non essere rispettata: tutto dipende dalle decisioni e dalla volontà di. L’uscita di Donda, dal nome della madre morta nel 2007, ...

