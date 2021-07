Kais Saied: continua a crescere la tensione in Tunisia (Di mercoledì 28 luglio 2021) La tensione in Tunisia continua a crescere. Dopo che nella giornata di domenica 25 luglio, il Presidente, Kais Saied, ha bloccato tutte le attività del Parlamento e assunto il potere esecutivo, ora licenzia altri venti alti funzionari dello Stato. Di chi si tratta? Caos in Tunisia: appello della comunità internazionale Chi sono i funzionari del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lain. Dopo che nella giornata di domenica 25 luglio, il Presidente,, ha bloccato tutte le attività del Parlamento e assunto il potere esecutivo, ora licenzia altri venti alti funzionari dello Stato. Di chi si tratta? Caos in: appello della comunità internazionale Chi sono i funzionari del

Advertising

beltrami_fulvio : #Tunisia , il colpo di stato costituzionale di Kaïs Saïed: a mali estremi, estremi rimedi? - G_B0TTAZZI : RT @Linkiesta: Il caos in Tunisia e le difficoltà della democrazia nei paesi islamici Ennhada, il partito dei Fratelli Musulmani, ha dimo… - sadape54 : Tunisia, il colpo di stato costituzionale di Kaïs Saïed: a mali estremi, estremi rimedi? - sadape54 : RT @AntonellaNapoli: #Tunisia nel caos dopo le proteste delle ultime settimane contro il governo. La mossa del presidente #kais_saied non s… - christianrocca : RT @Linkiesta: Il caos in Tunisia e le difficoltà della democrazia nei paesi islamici Ennhada, il partito dei Fratelli Musulmani, ha dimo… -