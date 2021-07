Kaio Jorge Juventus | nuove rivelazione | Cherubini vuole chiudere

(Di mercoledì 28 luglio 2021)– Il nome dinegli ultimi giorni è balzato in cima alla lista dei desideri di Milan e. L’attaccante brasiliano classe 2002 rappresenta uno dei maggiori prospetti del calcio brasiliano. Importanti aggiornamenti sul futuro di. Voci che si susseguono tra Brasile e Italia. Nuovi indizi sul suo futuro sempre più vicino all’Europa., ci siamo quasi Come rivelato dal giornalista Marcelo Hazan, l’attaccante brasiliano non ha preso parte ...

Advertising

Glongari : La #Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge. Accordo totale con il giocatore e con il suo agente Bertolucci. #KaioJorge @tvdellosport - GoalItalia : La Juventus ha bloccato Kaio Jorge: può arrivare subito tramite indennizzo o a parametro zero a gennaio ???? [… - Glongari : EXCL - ??La #Juventus ha inviato una missiva ufficiale al #Santos per informare della sua volontà di trovare un acco… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Caos @kaiojorgeramos: ecco perché si rischia la beffa - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MondoBN : MERCATO, C’è l’accordo con Kaio Jor -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Non solo Manuel Locatelli. La Juventus prova ad anticipare anche il colpo, 19enne brasiliano del Santos già prenotato a parametro zero per gennaio. Il dg bianconero Federico Cherubini sta lavorando alla doppietta per rinforzare - e rinfrescare - centrocampo e ...L'affarepotrebbe sfumare del tutto a breve. La trattativa per l'addio al Santos è entrata nel vivo. Il Milan potrebbe decidere di virare su altri profilisi allontana dal Milan. L'...KAIO JORGE JUVENTUS - Il nome di Kaio Jorge negli ultimi giorni è balzato in cima alla lista dei desideri di Milan e Juv ...Demiral sblocca il mercato Juve? 30 milioni e un pass speciale dopo l’eventuale cessione del difensore turco Il pressing del Borussia Dortmund per Merih Demiral, spiega Tuttosport, potrebbe fornire un ...