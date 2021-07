Juventus, UFFICIALE: Pjaca al Torino, il comunicato del club (Di mercoledì 28 luglio 2021) Juventus – Nuova cessione in casa Juventus. Cherubini piazza il primo degli “esuberi”. Marko Pjaca è un calciatore del Torino. Operazione in prestito (per una stagione) con diritto di riscatto. Nessun obbligo dunque, l’ufficialità è arrivata proprio dal sito della Juventus. Juventus, Pjaca al Torino Ecco il comunicato UFFICIALE del club. Leggi anche: “Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino: è infatti UFFICIALE il prestito, per una ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 luglio 2021)– Nuova cessione in casa. Cherubini piazza il primo degli “esuberi”. Markoè un calciatore del. Operazione in prestito (per una stagione) con diritto di riscatto. Nessun obbligo dunque, l’ufficialità è arrivata proprio dal sito dellaalEcco ildel. Leggi anche: “Markodisputerà la prossima stagione nelle fila del: è infattiil prestito, per una ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus UFFICIALE Pjaca lascia la Juventus, è un giocatore del Torino Marko Pjaca saluta la Juventus ma resta a Torino. E' ufficiale il passaggio del giocatore sulla sponda granata. La formula è quella del titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo. "Tutto il Torino ...

Pjaca dalla Juve al Torino: l'ufficialità con un indizio social ... Marko Pjaca resta in città ma cambia maglia: è ufficiale il suo trasferimento dalla Juve al club di Cairo. "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football ...

UFFICIALE – Torino, dalla Juventus arriva Marko Pjaca in prestito con diritto di riscatto UFFICIALE – Torino, dalla Juventus arriva Marko Pjaca in prestito con diritto di riscatto Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante croato arriva dalla Juventus con la formula del pres ...

