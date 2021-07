Juventus, piace Herrera del PSG: Ramsey può entrare nell’affare (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juventus ha messo sul mercato Aaron Ramsey e cerca acquirenti. Il centrocampista non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e lo stesso giocatore spinge per andar via. Al momento sul gallese c’è l’interesse di vari club inglesi, ma non è da sottovalutare l’ipotesi Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta, infatti, Calciomercatoweb.it, i bianconeri starebbero valutando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laha messo sul mercato Aarone cerca acquirenti. Il centrocampista non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e lo stesso giocatore spinge per andar via. Al momento sul gallese c’è l’interesse di vari club inglesi, ma non è da sottovalutare l’ipotesi Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta, infatti, Calciomercatoweb.it, i bianconeri starebbero valutando L'articolo

Advertising

zazoomblog : Juventus piace Herrera del PSG: Ramsey può entrare nell’affare - #Juventus #piace #Herrera #Ramsey - RiderBike93 : Avere il mi piace di @Evra un grande onore!! ???????????????????? #evra #ilovethisgame #calcio #Juventus - valeriovitali91 : 'Sì sono aziendalista e a me questo termine piace. Gli obiettivi di un allenatore sono due: vincere e creare valore… - bennygiardina : Cianci in stand by, il #Palermo sonda altre piste per l'attacco: contatti per Brunori della Juventus, tentativo (an… - Frances04137841 : @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara #sportitaliamercato la juventus dopo che chiuderà il colpo locatelli,prend… -