Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo (Di mercoledì 28 luglio 2021) In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo Con grande ironia, nella sua conferenza stampa di presentazione, Massimiliano Allegri ha comunicato che Leonardo Bonucci non sarà più il vice capitano della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Ma il motivo? La Gazzetta dello Sport si esprime così: «Allegri azzera le gerarchie di Pirlo e lo fa sorridendo, ma con parole dure. Insomma, tutto si vedrà?con il tempo ma al momento il vice ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) In conferenza stampa, Massimilianoha annunciato chenon avrà i gradi di capitano: ilCon grande ironia, nella sua conferenza stampa di presentazione, Massimilianoha comunicato che Leonardonon sarà più il vice capitano della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ma il? La Gazzetta dello Sport si esprime così: «azzera le gerarchie di Pirlo e lo fa sorridendo, ma con parole dure. Insomma, tutto si vedrà?con il tempo ma al momento il vice ...

