Juventus, Allegri ha scelto il nuovo terzino destro (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuova Juventus di Allegri è pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. Il tecnico bianconero punterà con forte decisione sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1, occhio alle novità in difesa Dopo la presentazione ufficiale in conferenza stampa, Massimiliano Allegri è pronto a ripartire alla guida della Juventus. Il tecnico bianconero potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuovadiè pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della nuova stagione. Il tecnico bianconero punterà con forte decisione sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1, occhio alle novità in difesa Dopo la presentazione ufficiale in conferenza stampa, Massimilianoè pronto a ripartire alla guida della. Il tecnico bianconero potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - juventusfc : ?? Allegri: «Ci sono molte grandi potenzialità, su cui lavoreremo tutti i giorni. Ho scelto la Juventus, e per me è… - kvudinh : RT @GoalItalia: Intesa totale tra Kaio Jorge e la Juventus: si tenta di regalarlo subito ad Allegri, ma dipenderà dal Santos ?????????? [@rome… - Omar59417381 : RT @GoalItalia: Intesa totale tra Kaio Jorge e la Juventus: si tenta di regalarlo subito ad Allegri, ma dipenderà dal Santos ?????????? [@rome… -