Juventus | Allegri comanda | “Bonucci? La fascia non sarà sua…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un ritorno scoppiettante e benedetto da tutti i tifosi bianconeri. Laha riabbracciato Massimilianoper la seconda volta nella sua storia. Il tecnico toscano si è presentato agguerrito e voglioso di lasciare, nuovamente, il segno in quel di Torino.agguerrito: “Non è più tempo di pensare al passato…” Ecco le parole in conferenza stampa di Massimiliano: “Sono emozionato e divertito come quando ho iniziato ad allenare. Finora alla Continassa ho lavorato con tanti giovani e ora stanno rientrando tutti i giocatori della prima squadra. Non è più tempo di pensare ...