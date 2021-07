Jungle Cruise, quando Indiana Jones incontra i Pirati dei Caraibi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con Jungle Cruise torna il grande cinema targato Disney. Avventura, adrenalina e colpi di scena fanno di questo film un vero blockbuster per tutte le età Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Contorna il grande cinema targato Disney. Avventura, adrenalina e colpi di scena fanno di questo film un vero blockbuster per tutte le età

Advertising

ElleLucrezia : RT @Diregiovani: ??In occasione della premiere mondiale di #JungleCruise abbiamo intervistato i protagonisti #DwayneJohnson, #EmilyBlunt e #… - Diregiovani : ??In occasione della premiere mondiale di #JungleCruise abbiamo intervistato i protagonisti #DwayneJohnson,… - CineplexxBZ : JUNGLE CRUISE?????? Da oggi al #CineplexxBolzano - DisneyStudiosIT : La giungla ha i suoi segreti... ???? Ma non per chi ha assistito all'anteprima di #JungleCruise ieri sera! ?? Imbarcat… - zazoomblog : Jungle Cruise la nuova avventura Disney. Blunt: Il mio fratellino era ossessionato da Dwayne The Rock Johnson -… -