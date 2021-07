Jungle Cruise, la nuova avventura Disney. Blunt: 'Il mio fratellino era ossessionato da Dwayne The Rock Johnson' (Di mercoledì 28 luglio 2021) 'Volevo Emily sin da subito, sono sempre stato un suo fan' rivela Dwayne Johnson a Leggo. 'Amo il suo lavoro e la rispetto molto, lei è una vera potenza quando recita'. 'Il mio fratellino era ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) 'Volevo Emily sin da subito, sono sempre stato un suo fan' rivelaa Leggo. 'Amo il suo lavoro e la rispetto molto, lei è una vera potenza quando recita'. 'Il mioera ...

Advertising

Think_movies : “Jungle Cruise”: che l’avventura abbia inizio… - badtasteit : #JungleCruise: il produttore sulla genesi del film, un nuovo promo con The Rock e Mily Blunt - cinnamonmassacr : RT @BarbieXanax: alle 14:00 recensione di Jungle Cruise primo film live action Disney con un protagonista apertamente gay e questa volta no… - Ma_Se_Domani : I film in uscita #soloalcinema il 29 luglio? Dal JUNGLE CRUISE a THEY TALK ecco tutte le trame e i trailer!… - myredcarpetITA : Da oggi al cinema, #JungleCruise è un’avventura travolgente, dinamica e spassosa adatta a tutta la famiglia. La rec… -