Judo, Olimpiadi Tokyo: Alice Bellandi si ferma ai ripescaggi con Matic ed è fuori dalla corsa per le medaglie (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alice Bellandi non riesce a cancellare la bruciante delusione di questa mattina ed esce definitivamente di scena dalla lotta per le medaglie nella categoria fino a 70 kg di Judo, perdendo il suo incontro di ripescaggio contro la campionessa del mondo in carica Barbara Matic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La talentuosa Judoka bresciana ha fatto fatica sin dalle prime azioni, subendo la pressione della 26enne croata e limitandosi a resistere il più possibile in attesa di prendere maggiore confidenza nel Kumi Kata. Matic è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)non riesce a cancellare la bruciante delusione di questa mattina ed esce definitivamente di scenalotta per lenella categoria fino a 70 kg di, perdendo il suo incontro dio contro la campionessa del mondo in carica Barbaraai Giochi Olimpici di2021. La talentuosaka bresciana ha fatto fatica sin dalle prime azioni, subendo la pressione della 26enne croata e limitandosi a resistere il più possibile in attesa di prendere maggiore confidenza nel Kumi Kata.è ...

