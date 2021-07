Judo, Olimpiadi Tokyo: Alice Bellandi accede ai ripescaggi per il bronzo dopo una bruciante sconfitta ai quarti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Beffa atroce per Alice Bellandi, uscita sconfitta con grandi rimpianti dal quarto di finale contro l’olandese Sanne Van Dijke valido per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 70 kg di Judo. Al Nippon Budokan, l’azzurra si è resa protagonista di un incontro spumeggiante, tenendo testa alla n.3 del ranking mondiale e dimostrando finalmente tutto il suo talento anche ai massimi livelli internazionali. La bresciana classe 1998, dopo una prima fase di studio nel Kumi Kata, ha preso progressivamente le misure alla rivale diventando sempre più pericolosa col passare dei minuti. A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Beffa atroce per, uscitacon grandi rimpianti dal quarto di finale contro l’olandese Sanne Van Dijke valido per i Giochi Olimpici di2021 nella categoria fino a 70 kg di. Al Nippon Budokan, l’azzurra si è resa protagonista di un incontro spumeggiante, tenendo testa alla n.3 del ranking mondiale e dimostrando finalmente tutto il suo talento anche ai massimi livelli internazionali. La bresciana classe 1998,una prima fase di studio nel Kumi Kata, ha preso progressivamente le misure alla rivale diventando sempre più pericolosa col passare dei minuti. A ...

