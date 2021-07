Judo, Olimpiadi Tokyo: Alice Bellandi accede agli ottavi di fine, un generoso Mungai esce di scena al debutto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del Judo al termine dei primi turni della quinta giornata di gara valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo, riservata alle categorie -70 kg femminili e -90 kg maschili. Al Nippon Budokan, la squadra azzurra resta virtualmente in corsa per una medaglia con Alice Bellandi, mentre Nicholas Mungai è fuori dai giochi anche in ottica ripescaggi. Buona la prima alle Olimpiadi per la bresciana classe 1998, che ha avuto la meglio sulla marocchina Assmaa Niang conquistando il pass per gli ottavi di finale. L’azzurra si è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una vittoria e una sconfitta per l’Italia delal termine dei primi turni della quinta giornata di gara valevole per i Giochi Olimpici di, riservata alle categorie -70 kg femminili e -90 kg maschili. Al Nippon Budokan, la squadra azzurra resta virtualmente in corsa per una meda con, mentre Nicholasè fuori dai giochi anche in ottica ripescaggi. Buona la prima alleper la bresciana classe 1998, che ha avuto la meglio sulla marocchina Assmaa Niang conquistando il pass per glidi finale. L’azzurra si è ...

Advertising

Eurosport_IT : L'EMOZIONE DEL BRONZO! ???????? Rivivi la gara di Maria Centracchio: - sportface2016 : +++MARIA CENTRACCHIO DI BRONZO NEL #JUDO -63KG: DECIMA MEDAGLIA ITALIANA ALLE #OLIMPIADI DI #TOKYO2020+++ #Olympics - Corriere : Centracchio, judo da bronzo: «Dedicato al mio Molise, sconosciuto anche in Italia» - zazoomblog : LIVE Judo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi vola al secondo turno! Battuta Niang - #Olimpiadi #Tokyo… - AmberTwemlow : RT @AntonelloLella: Un successo che parte dalla palestra di papà Bernardo: il Maestro #Centracchio. Lacrime di gioia per il bronzo di @mary… -