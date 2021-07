Jessica Mascheroni su Instagram chiede scusa per le offese razziste | “Mi vergogno ho detto cose schifose”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)da giorni è al centro di una grossa polemica. I telespettatori di Temptation Island hanno trovato dei post razzisti che la ragazza ha scritto tra il 2017 e il 2018 su Facebook, alcuni dei quali contro dei volti di Temptation Island e Uomini e Donne. “Ho aperto il mio profilo. Cercherò di difendermi dai vari insulti eche sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmentea tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedoin particolare chiedoa Nilufar e Lara. ...

Uno di questi è stato proprio quello trae Alessandro Autera. I due hanno deciso poi di lasciarsi definitivamente e hanno abbandonato il programma da soli o meglio non insieme. Per ...Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island è nata una simpatia particolare trae Davide Basolo . Dopo aver lasciato il fidanzato Alessandro Autera , la concorrente ha confidato a Filippo Bisciglia di provare un sincero interesse per il tentatore che, invece, ...Una delle ex protagoniste di Temptation Island, Jessica Mascheroni, viene ripresa dal web per dei commenti razzisti a Nilufar Addati ...Nilufar Addati ha deciso di rompere il silenzio. E la sua risposta a Jessica non può essere certo passata inosservata.