Jesi, la consigliera Chiara Cercaci usa la bandiera della Rsi come ventaglio. L'opposizione: «Un reato, chiediamo provvedimenti» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sta facendo il giro della rete il video di una riunione su Zoom di una commissione del Comune di Jesi, in provincia di Ancona, durante la quale la consigliera comunale Chiara Cercaci, seduta davanti al pc, usa come ventaglio il tappetino del mouse che raffigura la bandiera della Repubblica Sociale Italiana: tricolore e aquila nera. Una gaffe, quella della rappresentante della lista civica di maggioranza "Jesiamo", immortalata durante una diretta sul sito del Comune: in un paio di momenti ...

_realmiche : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… - giambarombi : RT @repubblica: Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio. La sinistra attacca: 'Ha commesso u… - AntifaDavide : No basta, questi vanno denunciati in modo sistematico ?????? #FasciAppesi Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgi… - v_m_a_x_i_m_o : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… - AlexBorgogno : Le opinioni colorite di un giornalista sono uno scandalo che va avanti per giorni e giorni, queste robe invece cont… -