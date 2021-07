Jennifer Lopez in Italia: ecco il bolide con il quale è arrivata: spaventoso – VIDEO (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jennifer Lopez è arrivata in Italia per la gioia di tutti i fan dell’artista a stelle e strisce. Quello che lascia attoniti è l’imponente mezzo usato! JLo è nel nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 luglio 2021)inper la gioia di tutti i fan dell’artista a stelle e strisce. Quello che lascia attoniti è l’imponente mezzo usato! JLo è nel nostro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - DevisZanaga : RT @scarabocchio74: Pure io me so fatta una foto vicino alla porta come Jennifer Lopez. Solo che non se capiva quale era la porta ?????????? - nocchi_rita : RT @Agenzia_Ansa: Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e curio… - scarabocchio74 : Pure io me so fatta una foto vicino alla porta come Jennifer Lopez. Solo che non se capiva quale era la porta ?????????? -