Jennifer Lopez e Ben Affleck | Luna di Miele a Capri dopo il ritorno di fiamma | eccoli mano nella mano tra i fan in delirio – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) 85 metri di yacht dotato di piscina e pista d’atterraggio per elicottero. Più lungo di un traghetto, Valerie che costa 90mila euro al giorno, è ormeggiato davanti ai Faraglioni. I divini scendonoin piazzetta e fanno un struscio di shopping lungo via Camerelle.è ben mimetizzata all’ombra di un largo cappello di paglia, pantalaccio corto e t-shirt che lascia scoperto l’ombelico. Il fisico è sempre tonico e ben scolpito. In bilico su tacchi a spillo per non fare la figura della corta/nana al fianco di quel marcantonio di Ben ...