Italia | Sirigu cuore azzurro | «Ho messo la mia esperienza la servizio di tutti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Salvatoreha parlato del suo ruolo all’interno dell’fresca campione d’Europa Salvatore, portiere attualmente svincolato e fresco campione d’Europa con l’, in una intervista a Sky Sport ha parlato del ruolo avuto all’interno del gruppo– «Non c’è un segreto, sono semplicemente stato me stesso e ce la siamo goduta, soprattutto i più grandi. Ho avuto la fortuna di giocare tante competizioni con la Nazionale e sapevo ciò di cui aveva bisogno il gruppo. Per me non è niente di nuovo, ho soltantola mia ...