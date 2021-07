Italia Oggi: Open di Mentana ha già perso 677mila euro (Di giovedì 29 luglio 2021) Italia Oggi fa i conti in tasca a Open la creatura on line di Enrico Mentana. Nel pezzo di Claudio Plazzotta si evidenzia che Open ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi complessivi di 989 mila euro (904 mila da pubblicità raccolta da Cairo communication, 85 mila da altri ricavi, tra cui una donazione da un istituto di credito), in crescita del 10% rispetto ai 900 mila del 2019 (686 mila di pubblicità, 214 mila da altri ricavi). Dopo i 45 mila euro di perdite dell’esercizio 2018, quello inaugurale col debutto di Open a dicembre, ci sono stati i 422 mila ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021)fa i conti in tasca ala creatura on line di Enrico. Nel pezzo di Claudio Plazzotta si evidenzia cheha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi complessivi di 989 mila(904 mila da pubblicità raccolta da Cairo communication, 85 mila da altri ricavi, tra cui una donazione da un istituto di credito), in crescita del 10% rispetto ai 900 mila del 2019 (686 mila di pubblicità, 214 mila da altri ricavi). Dopo i 45 miladi perdite dell’esercizio 2018, quello inaugurale col debutto dia dicembre, ci sono stati i 422 mila ...

